縣內首波開放13家專責具高暴露風險之醫護工作人員施打，所有人員按流程，先填寫同意書，再由醫師進行評估，施打完畢後再到留觀室觀察30分鐘，無特殊情況即可離去。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美現身彰化醫院，關心疫苗施打情況，同時也為所有一線的醫護人員加油打氣。(吳建輝攝)

彰化縣積極準備各項作業，包括接種人員造冊、冷藏鏈建置作業、疫苗配賦作業、接種合約院所之訪查輔導、接種人員之教育訓練等，施打環境的配備與設施也準備完善。(吳建輝攝)

AZ疫苗今開打，一早彰化第一針由衛生福利部彰化醫院長曾孔彥帶頭施打，彰化縣長王惠美也現身打氣，後由副院長、醫師及護理人員等依序施打，經過休息30分鐘後，沒有任何不舒服情況，曾孔彥說，院內約有1成5同仁登記施打AZ疫苗，院方都尊重所有同仁選擇，盡早施打盡早防護，才能持續守護民眾健康。

彰化縣第一波所分配到的AZ疫苗數，1共是1300劑，包括彰化基督教醫院900劑、部彰400劑，今天陸續有20位左右第一線直接接觸病患的醫護人員接種，而今天彰化第一位接種的彰化醫院長曾孔彥表示，打起來跟蚊子叮一樣，沒有什麼特別，跟接種流感疫苗一樣，不用害怕。

曾孔彥說，目前彰化醫院約有130名左右同仁登記施打AZ疫苗，施打疫苗與否，都開放給同仁自由選擇，而為了保持同仁工作的流暢度與量能，後續將會分批開放同仁施打，至少會隔1周後在開放下一批，也呼籲所有醫護同仁，要對疫苗有信心。

彰化醫院表示，首批AZ疫苗是10劑型，1次施打人數就是10人，目前院內約130人登記，院外則有11家醫療院所人員登錄施打，預計要約1個月的時間，才能將400劑疫苗施打完畢。

彰化縣長王惠美表示，首波中央開放部彰、彰基2家合約醫院，縣內首波開放13家專責具高暴露風險之醫護工作人員施打，所有人員按流程，先填寫同意書，再由醫師進行評估，施打完畢後再到留觀室觀察30分鐘，無特殊情況即可離去，並在8周後進行第2次接種。

王惠美說，這次彰化分配到第一批疫苗是給醫護人員施打，依中央流行疫情指揮中心算，她應該是第二批，也已經造冊完成，在疫苗充足的情形下，會尊重專家意見接種疫苗，也希望大家越快接種越快脫離口罩的束縛，能一起早日回到正常生活。

(中時 )