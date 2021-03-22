受到國際廢鋼原料價格大跌影響，豐興（2015）22日宣布，調降本週廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸降300和600元，若廢鋼含上週六調降價格部份，合計調降600元，降幅5.60％，鋼筋降幅約3.09％，至於型鋼則維持平盤。

豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,100元，鋼筋每公噸牌價為18,800元，型鋼每公噸牌價維持24,300元。

(工商 )