豐興調降本週廢鋼和鋼筋價格 每公噸降300～600元 11:252021/03/22 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料價格大跌影響，豐興（2015）22日宣布，調降本週廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸降300和600元，若廢鋼含上週六調降價格部份，合計調降600元，降幅5.60％，鋼筋降幅約3.09％，至於型鋼則維持平盤。 豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,100元，鋼筋每公噸牌價為18,800元，型鋼每公噸牌價維持24,300元。 鋼價有撐 鋼鐵族群Q2業績添柴火 花蓮賞景配豬屎 壽豐老舊豬場拚轉型 (工商 ) #豐興 #調降 #豐興調降 #本週 #廢鋼和鋼筋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐金 獲利表現穩健 04:102021/03/21 證券．權證 數位帳戶搶推Line Pay優惠 04:102021/03/21 財經要聞 姨婆呂秀蓮祝朱立倫 換你進總統府 04:102021/03/21 政治要聞 台積電最強母雞 精材、光罩營運也沾光 20:002021/03/21 財經 陸股擁利多 投資價值浮現 04:102021/03/22 投資理財 Logitech G challenge 2021台灣速戰巡迴賽找尋全台最速傳奇賽車手 10:282021/03/22 財經 大陸建設 推總銷120億大案 04:102021/03/22 產業．科技 興櫃新亮點 車用電子馬力夯 04:102021/03/20 證券．權證 江浙菜名廚陸興璋開新店 吸老饕上門嘗鮮 22:102021/03/21 財經 Krystal透視鏤空裙火辣高衩 隨興坐姿發光神腿全洩 10:492021/03/21 娛樂 東鋼 鋼筋需求續強 04:102021/03/21 證券．權證 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 老牌化工廠打入台積電供應鏈 身價三級跳 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 配息開獎！這檔殖利率衝8％ 網狂喊下周跟進華碩噴了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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