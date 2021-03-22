全台旱象未解，高雄雖然供水尚屬平穩，但市府密切監控，22日上午召開首次跨局處旱災應變會議。（林宏聰攝）

全台旱象未解，高雄雖然供水尚屬平穩，但市府密切監控，22日上午召開首次跨局處旱災應變會議，市長陳其邁強調，高屏溪的水量只剩原來4成，雖然高雄供水仍在黃燈狀態，比其他縣市的橘燈輕微一些，但仍需要未雨綢繆，呼籲市民共體時艱，盡量減少用水。

陳其邁說，現在高雄每日民生用水大概120萬噸，工業用水大概是29萬噸，高雄備用水源包括伏流水跟地下水，也會視水情狀況增加供給，但因為高屏溪的水量跟過去平均比較，只剩原來的4成，雖然現在相對於其他縣市的橘燈警戒，高雄還只是黃燈狀態，但還是呼籲市民未雨綢繆，能夠減少用水部分，希望民眾大家共體時艱相互配合。

針對科學園區廠商供水，陳其邁強調，因為高雄的超前部署，包括鳳山再生水廠，還有臨海的再生水廠都已經陸續提供工業用水，還包括大寮大樹的取水井，所以到目前為止，工業供水還是非常穩定，但市府也跟這些大廠商說明，大家也願意配合更減少用水量，陸續執行減水計畫，今天市府召開抗旱會議，最主要也要針對不管是工業或者是民生用水訂目標值，共同減少每天的供水量及用水需求。

(中時 )