美中會談19日於阿拉斯加州安克拉治市(Anchorage)落幕，會議中美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表達對台灣、香港與新疆等地情勢的關切，卻引爆中方反唇相譏，最終會談在沒聯合聲明下結束。此時，陸委會主委邱太三拋出「建設性模糊」說法後，又開放大陸商務人士來台交流，希望重新升溫兩岸關係。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，現在兩岸情況已經回不去了，邱太三想突破兩岸僵局，不是那麼容易被接受。

邱太三18日拋出兩岸「建設性模糊」說法後，今又（22日）表示，將「分階段」恢復兩岸人員運輸往來，並稱，交流分很多種類，目前先開放商務交流、國際公司相關人員往來，邱太三也呼籲，兩岸交流是雙向的，盼對岸解除陸生來台求學的限制。

對此，黃暐瀚也隨後在網路節目《鄉民來衝康》上表示，邱太三就這時讓大陸商務人士來台，可以視為在向大陸伸出橄欖枝，邱太三現在就是民進黨內的鴿派，但是以兩岸現在的冷淡對立關係，還有鄉民仇視的狀態，邱太三這個時候，想要突破兩岸僵局，不是那麼容易被接受。

黃暐瀚表示，邱太三現在拋出兩岸要「創造性模糊」，可是這跟九二共識中雙方維持自身的主權和治權，有哪個地方不同？而且大陸未必接受，更別提支持總統蔡英文的某些支持者中，也無法接受邱太三的論述，一定會希望邱太三像國安局長陳明通態度一樣，以強硬姿態對待大陸，所以兩岸現在已經是無法回去的狀態，恢復對談談何容易。

最後，黃暐瀚總結，邱太三現在雖然拋出「春暖花開」的善意，但是意義不大，首先是大陸未必會接受；其次，台灣民進黨支持者不能接受，所以兩岸要突破僵局很難。

(中時新聞網)