全台AZ疫苗22日開打，苗栗縣第一線醫護人員首批接種疫苗，施打後狀況良好。（何冠嫻攝）

大千醫院副院長羅財樟22日接種疫苗，他表示，「預防勝於治療」，鼓勵醫療人員踴躍施打。（何冠嫻攝）

苗栗市大千綜合醫院為苗栗縣唯一接種AZ疫苗醫院，苗栗縣政府衛生局調查，全縣10家專責醫院有527位第一線醫護人員有意願施打，首批獲分配300劑，22日配合全台加開1節門診施打，共有11人接種疫苗，且施打後沒有不舒服感，狀況一切良好，之後規畫門診每周二、四下午2點半到5點，採實名制預約。

22日全縣有11位醫療人員前往大千醫院施打AZ疫苗醫院。大千醫院副院長羅財樟表示，「預防勝於治療」，倘若得到新冠肺炎，不僅要耗費許多精神與金錢，且對身體也已經造成危害，因此疫苗能有事先預防效用，且其觀念在做社區醫療、公共衛生都很重要，希望醫護人員能有踴躍參加。

苗栗縣獲首批300劑AZ疫苗，苗栗縣政府衛生局疾管科長廖秀慧指出，經調查，目前縣內專責醫院第一線工作人員有意願施打的有527人，即日起開始施打，預估後續陸續有醫護人員想要施打，疫苗將有中央補齊，鼓勵盡早施打。

羅財樟說明，大千每周二、四下午開設疫苗接種專責門診，由於1瓶疫苗可施打10到11劑，因此採預約制，集中施打以免浪費。

苗栗縣首位接種AZ疫苗的苗栗市大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，注射過程順利舒適，比起流感疫苗會有一點痛，AZ疫苗毫無痛感。

他坦言，許多民眾對於疫苗會有點擔心，自己也在預約施打後曾後悔想退出，但心想自己是受過醫學訓練的專業人士，要依靠數據說話，且評估新冠肺炎疫苗與流感疫苗、卡介苗等疫苗相同，沒有百分之百防護力，即使病毒變種，疫苗還是有交叉防護力，能防止變成重症狀態，且在數據顯示上副作用極低，因此身先士卒做為榜樣，希望能克服民眾的心理障礙。

(中時 )