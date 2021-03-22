榮總新竹分院第一線醫護人員陸續接種AZ疫苗。（竹榮提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣初步調查約有2千名醫護人員有意願接受接種AZ疫苗，4家醫院共獲中央分配2400劑疫苗，仁慈醫院和中醫大各獲配500劑、東元醫院600劑、榮總新竹分院800劑，仁慈醫院和榮總新竹醫院22日率先開打。

仁慈醫院由院長張仁達率領主管級同仁共20位開打，榮總新竹分院亦同步由院長彭家勛率先施打，第一線醫護人員也陸續接種。東元醫院、中醫大竹附設醫院定23日施打。

榮總新竹分院院長彭家勛在施打後表示，與一般疫苗施打後的感覺一樣，他對疫苗的防護力深具信心，不會擔心有副作用，將安排臨床忙碌的醫護人員在最短的時間施打完成，將能有效防杜院內感染，使鄉親獲得安全安心的醫療服務。

衛生局長殷東成表示，AZ疫苗第1批接種者為專責病房、負壓隔離病房或負責採檢的醫院高風險醫療照護工作人員，依中央規畫由第一順位的醫護人員配打。

縣長楊文科認為，目前關鍵在於AZ疫苗的安全性疑慮，只要中央釐清AZ疫苗的疑慮，避免讓有風險的人施打，不僅第一線的醫護人員打的安心，相信民眾也會配合施打。

(中時 )