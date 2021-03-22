為迎合板橋週邊商圈外食消費屬性，並形塑差異化賣點，板橋凱撒大飯店館內「朋派」自助餐更改營運模式，即日起至4/30止平日供餐改成Semi-Buffet半自助式型態，凡週一至週五午餐及週日至週四晚餐時段，現場供應自助沙拉蔬果吧、主廚濃湯、炸物輕食、特製義麵燉飯及甜點飲料區無限享用，每位只要390+10%元，另外再提供五道「加購主餐」採位上服務方式供消費者選擇，每道價位300元～450元（另收10％服務費）。

加購的主餐包括有「爐烤春雞佐芥末籽醬」、「白酒奶油香煎鮭魚排」、「爐烤戰斧豬排佐無花果醬」、「碳烤美國肋眼牛排佐紅酒醬」及「起司焗烤波士頓龍蝦」，加購主菜每位客人總消費不會超過千元，仍具有相當號召力。

板橋凱撒飯店表示，朋派自助餐Semi-Buffet 每位390+10％元，包含新鮮時令蔬果區、炸物輕食區、主廚濃湯、義大利麵與燉飯、手作甜點區以及冷熱飲品區無限享用，於平日周一至周五午餐、周日至周四晚餐時段供應。周五晚餐、周六午晚餐及週日晚餐時段則以全自助餐型態供餐，每位950+10％元。

(工商 )