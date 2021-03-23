2022年縣市首長選舉，民進黨在桃園市和新竹市有不能丟的壓力，其中黨副祕書長林飛帆遭點名出戰新竹市，但據了解，林飛帆多次透露不會參選。此外，8月底藻礁公投的結果，也將成為兩市布局的變數。

據《鏡週刊》報導，民進黨內一派認為林飛帆年輕、知名度高，可圍堵時代力量等第三勢力，也能擺脫傳統派系的包袱；另一派則認為，如果林飛帆空降卻無法勝選，反折損一戰將。林飛帆自己則私下透露，絕對不可能參選；而日前新竹市長林智堅也曾與他會面，對於出戰新竹市，林飛帆意願不高。

一名與林智堅親近的幕僚透露，市長的接班人有三條件，包括對新竹市有願景、有熱忱、端得出牛肉，加上林智堅多次公開強調，接班人要契合他堅持的進步價值，且不能打負面選戰。因此新竹綠營人士指出，林智堅所指應是行政院政務顧問鄭宏輝、議員李妍慧。

此外，藻礁公投結果也會牽動2022大選，週刊報導亦指出，民進黨預計8月28日公投後成立選舉對策委員會，目前仍先以化解公投爭議為主。

不過，藻礁爭議中，除了桃園市首當其衝外，連動性高的新竹市也備受影響。黨內人士表示，桃園市長鄭文燦被指為2024熱門人選，林智堅則是下屆桃園市長熱門人選，因此兩市的接班人是否能守住執政權，也攸關鄭文燦、林智堅的下一階段布局。

(中時新聞網)