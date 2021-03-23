路透引述消息人士說法指出，辦公空間共享公司WeWork在一場會議中向有意投資者揭露去年虧損32億美元，此為該公司為籌資10億美元和股票上市計畫的一部分。

知情人士透露，WeWork去年的赤字已經較2019年的35億美元虧損縮小，該公司擬透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併進行上市，包括負債在內估值約90億美元。

SPAC是藉由股票首度公開上市（IPO）籌資的空殼公司，成立目標在於收購一家未上市公司，透過合併讓後者進入公開市場。

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