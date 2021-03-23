WeWork去年虧損32億美元 擬借殼上市 10:452021/03/23 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述消息人士說法指出，辦公空間共享公司WeWork在一場會議中向有意投資者揭露去年虧損32億美元，此為該公司為籌資10億美元和股票上市計畫的一部分。 知情人士透露，WeWork去年的赤字已經較2019年的35億美元虧損縮小，該公司擬透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併進行上市，包括負債在內估值約90億美元。 SPAC是藉由股票首度公開上市（IPO）籌資的空殼公司，成立目標在於收購一家未上市公司，透過合併讓後者進入公開市場。 造車新勢力三雄 拚返港上市 2月外銷訂單連12紅 同期新高 (工商 ) #億美 #WeWork #去年虧損 #籌資 #SPAC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騰訊音樂股價飆新高 聯手華納音樂成立新廠牌 11:582021/03/23 財經 國壽 去年靠台股大賺550億 04:102021/03/23 財經要聞 車市復甦 和大劍麟營運回神 04:102021/03/23 證券．權證 永續發展債券今年將大爆發 04:102021/03/23 全球財經 騰訊音樂華納延續戰略合作 增設音樂廠牌 11:372021/03/23 財經 橙的電子 擬配息0.14元 04:102021/03/23 證券．權證 熱門股－揚明光 帶量攻漲停鎖死 04:102021/03/23 證券．權證 業外挹注 達新去年大賺31.97元 04:102021/03/23 證券．權證 逢甲商圈去年人流839萬 13年最低 04:102021/03/23 地方新聞 嗶哩嗶哩 超額認購57.5倍 04:102021/03/23 全球財經 《國際產業》願砸逾百億美元 傳微軟擬收購Discord 12:162021/03/23 財經 財經熱門新聞 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 去年稅後大賺760億元 國泰金擬加碼配息 - 財經要聞 - 工商時報 台幣連六貶 收今年新低 - 財經要聞 - 工商時報 現代和起亞在陸出現巨額虧損 擬以高階品牌捲土重來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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