據勞保局統計，截至今年3月17日為止，包括大台中殯禮服務職業工會等3個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局將該工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，如果工會欠費為因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

勞保局公布欠繳保險費職業工會名單為：大台中殯禮服務職業工會、高雄市五金裝修職業工會及桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會，其中大台中殯禮服務職業工會會員共有115人、積欠保費達759萬422元，高雄市五金裝修職業工會會員則有552人、積欠保費達383萬9379元，桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會會員則有210人、積欠保費達302萬1471元。

勞保局表示，各職業工會每月向會員收取勞保費，如未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員權益影響至鉅。但如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。

勞保局提醒，工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作管道，共同維護工會及會員權益。勞保局呼籲，請上列被公布欠費各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付權益。

(中時 )