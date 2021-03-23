周刊報導前嘉義市府專員吳健榮退休後由市長黃敏惠回聘，卻涉嫌收賄被起訴，還進一步查出吳一家6口包括太太、兒子、媳婦和兩個女兒都在市府任職是「寄生市府」，今黃敏惠受訪時除強調人事任用都依相關法令和規定辦理，也說未來會增加用人的廣度，適才適所。

周刊指出，吳健榮原擔任市府工務處技士，2018年退休後，就以機要職回鍋市府擔任專員，負責督導工務處的業務，結果去年底涉弊案被起訴，目前已辭職。且當時除了吳健榮回鍋市府，他的兒子也在工務處，吳健榮暴發弊案後才被調到嘉義市果菜市場，另吳的大女兒目前是觀光新聞處機要科員，二女兒是嘉市財政稅務局雇員、媳婦是地政處雇員，吳妻是黃敏惠國中同學，現在被市府長者照護專案聘為不老生涯規畫師。

對此，民進黨議員蔡文旭批太離譜，說很多人找工作不容易，一家6口卻都在市府工作，且不用經過考試，指黃敏惠內舉不避親，不但不合常理，用人也該被檢視，另吳健榮政商關係複雜，官司還在進行，黃敏惠應該說清楚，以杜悠悠之口。民進黨議員黃露慧也說，發生這種事不應該。

國民黨議員張秀華說，市府團隊2年來市政推動的成績不該被抹煞，指今天報導是市政中的一個個案，不能因為一個個案就把一個人的努力抹煞掉。鄭光宏也說，市長有自己的人事任用權，他身為議員更在意市政推展工作。

無黨籍議員戴寧說，寄生事件造成社會大眾觀感不佳，市民對市長的信任度流失，為何一家6口都在市府工作？認為黃敏惠應說明清楚。

黃敏惠受訪時表示，市府人員包括公務人員、政務人員、機要人員、約聘僱及臨時人員進用，都是依人事相關法令及規定辦理，至於吳的官司雖仍在審理中，但市府發生廉能問題，會深刻檢討，靜待司法判決，絕不寬貸，而她未來用人也會增加廣度，適才適所，重申市府團隊的認真努力，可以一個一個被檢視。

(中時 )