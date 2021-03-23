美聯社報導，美國聯準會（Fed）22日（周一）公布，2020年盈餘達886億美元，而支付給美財政部869億美元，比前一年高出將近六成，也寫下4年來Fed上繳國庫最高金額。

Fed指出，去年共計賺進331億美元，原因是利率降低意味Fed就商業銀行必須存放在央行的準備金所支付的利息支出減少。

Fed繳交美財政部869億美元，比起2019年的549億美元暴增58.3％，這是2016年以來最高金額，當時Fed上繳915億美元。

(工商 )