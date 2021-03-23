Fed去年上繳國庫869億美元 4年來最高 14:482021/03/23 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美聯社報導，美國聯準會（Fed）22日（周一）公布，2020年盈餘達886億美元，而支付給美財政部869億美元，比前一年高出將近六成，也寫下4年來Fed上繳國庫最高金額。 Fed指出，去年共計賺進331億美元，原因是利率降低意味Fed就商業銀行必須存放在央行的準備金所支付的利息支出減少。 Fed繳交美財政部869億美元，比起2019年的549億美元暴增58.3％，這是2016年以來最高金額，當時Fed上繳915億美元。 2月外銷訂單連12紅 同期新高 WeWork去年虧損32億美元 擬借殼上市 (工商 ) #Fed #億美 #上繳 #國庫 #來最高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國壽 去年靠台股大賺550億 04:102021/03/23 財經要聞 去年稅後大賺760億元 國泰金擬加碼配息 04:102021/03/23 財經要聞 《國際經濟》拜登基建與就業方案 傳規模可達4兆美元 12:502021/03/23 財經 台積電站回600元關卡 台股早盤漲幅擴大逾百點 09:562021/03/23 財經 連12紅 最強2月 外銷訂單年增48.5％ 04:102021/03/23 財經要聞 Fed官員喊話 美國經濟即將完全復甦 04:102021/03/23 全球財經 台股開高震盪下跌11點 台積電600元曇花一現收594元 13:432021/03/23 財經 資訊通信產品 接單大爆發 04:102021/03/23 財經要聞 今年公建經費 6千億新高 04:102021/03/23 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－關鍵三因素 牽動油價 04:102021/03/23 證券．權證 《韓股》觀望鮑爾、葉倫談話 韓股升轉跌 11:592021/03/23 財經 財經熱門新聞 《鋼鐵股》東和鋼鐵現金減資33％ 每股退股東3.3元 - 財經 - 時報資訊 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 - 財經 美元暴跌35％還會實現？避險基金投降 高盛揭美股泡沫真相 - 財經 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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