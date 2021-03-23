中美關係愈加失穩 兩岸關係情勢有影響?

美中最高層級外交官上周五(19日)於阿拉斯加會談結束，這是自美國總統拜登上任以來兩國首次接觸。由於過去美國總統拜登一度被大陸官媒稱為「好朋友」，之後又出現聲音質疑是新仇敵，這回面談結果，大陸在上午發布新聞稿，強調中共的執政地位與制度是「不可觸碰的紅線」，申明台灣、香港、新疆、西藏等議題立場，希望美方不要干涉。然而台灣自年初共機不斷擾台、沿海軍事大幅提升，這樣的舉動似乎對台海造成威脅，加上大陸又發表申明，兩岸關係是否再度緊張?

解放軍075型兩棲攻擊艦2020年10月海試的畫面。（圖/本報資料照）

《中時新聞網》記者實際走上街頭訪問，面對現在的政治氛圍，是否感到緊張?有民眾表示，自從陸客禁止來台，兩岸關係就開始緊張了，如今連鳳梨也禁止外銷。也有人表示兩國關係就好比人與人之間的相處，一但牽扯利益，有道義的人很少。還有人分析道，大陸的這些舉動，只是做給美國看，不必擔心太多。而大多數的人則認為，長期處於這樣的環境下早已麻痺。

中共解放軍一架次運-8反潛機。(圖／本報資料照)

對於大陸是否打來台灣，又有多少勝算？多數民眾抱持較為悲觀態度。論軍事、武力都沒有對方強大，要怎麼打下去？不過有少數民眾表示，勇敢面對，無須害怕。也有人覺得現在這個世代，應該不會真的動武，也許會從經濟方面下手，若真的造成流血事件，反而讓兩岸關係更加危險，相信對方也不會希望這樣的慘劇發生。

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(中時新聞網)