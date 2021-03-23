Stella Clash遊戲模式影片介紹

戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式發表今年的愚人節活動，推出「恆星碰撞」遊戲模式，將首度帶領玩家前進外太空！

即日起至4月12日，玩家將能首度指揮太空飛船來捍衛宇宙，總共有三艘太空飛船供玩家選擇，分別為強而有力的主力戰艦Alldestroyer、多功能巡洋艦Galaxy以及高速驅逐艦Rover。另外，搭配三艘太空飛船的三名指揮官則分別為 John Luke Pickup（搭配主力戰艦Alllustroyer），Shelly Beapley (巡洋艦Galaxy) 與Space Fishy (驅逐艦Rover)。三名指揮官皆有全面升級的技能及突出的個人能力，對於在「恆星碰撞」遊戲模式中取得勝利扮演著極重要的角色。

每場戰鬥將由九名玩家以及大批侵略者試圖爭奪系統的掌控權。身為艦長，玩家必須成為最後一艘存活的戰艦，或者順利掌控佔領圈才算獲勝。每場戰鬥都將考驗艦長如何同時應對數個敵人或各種狀況，協助艦長適應變化多端的戰場。

玩家能藉由與入侵者作戰獲得星際籌碼，用於解鎖各種戰艦的永久迷彩，以及將這次推出的活動指揮官加入指揮官收藏！除此之外，還有很多以恆星碰撞為主題的迷彩、物品，以及罕見的加值驅逐艦Yukikaze，等著玩家來納入收藏。

(科技)