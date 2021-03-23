先前英國媒體曾透露，英國有意將F-35戰機的採購數量大砍一刀，最終僅採購48架。而英國國防部22日公布新的英國武裝部隊規劃細節，強調未來F-35的採購數量將「高於48架」，但外界認為，其總採購量仍將比原定的138架減少一半左右。

英國國防部22日公布《競爭時代下的國防》（Defence in a competitive age）報告，強調該國未來的F-35機隊總數，將高於「目前已訂購的48架」，並會在確保其軟體與能力隨全球F-35機隊同步升級之餘，持續將英國國產武器整合至該型戰機上。

另外，對於現役空防主力「颱風」戰機（Typhoon），英國防部表示，將於未來數年內維持所有7個現役的「颱風」中隊，並會持續該型機的升級計畫，包括整合SPEAR-3微型巡弋飛彈、電子掃描陣列雷達（ESAR）升級計畫等，讓該型機與F-35結合，共同應對未來威脅。

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）先前指出，英國有意削減F-35戰機的採購數量，從原本的138架大幅降低為48架，且24架機齡較老的「颱風」戰機也將提前退役。讓外界擔憂，2艘預計都至少搭載24架F-35B的「伊麗莎白女王級」航艦，在扣除訓練和需要進廠維護的戰機後，將陷入「無機可用」的窘境。此報告一出，應代表未來英國至少將補齊「伊麗莎白女王級」所需的艦載機；但由於報告對總採購量隻字未提，智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）研究員布朗克（Justin Bronk）認為，未來英國F-35的總數應在60至72架之間。

《國防新聞》（Defense News）指出，在削減F-35數量後，英國恐難以達成其實際空中作戰需求，但英國已決定將其國防工業的未來希望，即六代機「暴風」（Tempest）計畫，列為最高優先事項。除了未來出口商機之外，即使僅在計畫初期階段，該計畫便已讓英國超過300家企業開設總計逾1800個新職缺，並確保現有的1.8萬名高技術人員能繼續待在工作崗位。

(中時新聞網)