不久前，在美國Reddit鄉民號召之下，原先被大肆放空的GME（GameStop 即遊戲驛站）股價被硬生生推了上來，如今GME已從雲端摔落，只不過美國鄉民們似乎又盯上了新目標。過去3天，金融科技業者Upstart Holdings股價飆升171%，總市值逾120億美元。

GME翻版？美國鄉民靠這檔海撈，股價3天狂飆171％。（圖／擷自YAHOO股市）

據《CNBC》報導，Upstart由Google的前主管David Girouard於2012年創立，去年12月時上市，當時市值為21億美元；而在過去3天，該公司上漲了171%，總市值現在已超過120億美元。

Upstart股價於18日時開始飆漲，連續3天漲幅分別為89.32%、8.85%以及31.60%，昨（22日）以164.84美元作收；這不禁讓人回想起，今年1月初時，美國Reddit鄉民的「壯舉」：GME和AMC的股價瘋狂的飆升。

在Reddit裡的WallStreetBets上，有不少Upstart相關貼文，其中一則「乘著這檔奔月」，不過相關文章皆已被管理員刪除。

但較以往不同的是，Upstart確實伴隨著一些利多好消息。在上周三（17日）收盤時，該公司宣布去年第4季營收比去年同期成長39%，達到8440萬美元，營益幾近翻了3倍，達1040萬美元。此外，Upstart預測，今年第一季營收將落在1.12億美元至1.18億美元區間。

巴克萊銀行分析師將該公司目標價從58美元上調至110美元，漲幅達90%，該分析師表示，「我們預期Upstart還會再上漲，但由於目前估值過高，仍在觀望更有吸引力的進場時機」。

(中時新聞網)