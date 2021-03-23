中廣董事長趙少康昨開記者會，痛批國民黨中常會沒民意基礎、沉淪，搞壞國民黨名聲，從故總統蔣經國以後的歷任黨主席都有責任，明知有問題卻鄉愿不肯動，如今沒執政，中常委竟高達35人，建議改為 15人。國民黨中常委林金結明天將在中常會提案，建議儘速邀趙赴中常會專題報告以「促進有效交流」。此案獲中常會聯誼會幹部力挺，雖然提案說明指「為彰顯本黨海納百川」，但仍被黨內視為中常委連署公開向趙叫陣。

身兼中央政策會副執行、新北市議員的林金結則澄清說，他是要邀趙少康回黨內體制溝通，說明中常委哪裡不好？為何民進黨可以到大陸做生意，國民黨就不行？當面交換意見，不要在外面開記者會，每開一次就傷害黨一次。很多中常委都歡迎趙少康協助國民黨打贏2022 ，包括抬轎北高兩市，之後再坐轎2024更名正言順。他已電話連繫中常委會聯誼會長蔣根煌、執行長江碩平、祕書長謝坤宏及高市議員黃紹庭等人，大家都贊成也會連署他的提案。

謝坤宏昨晚就在中常委群組留言「黨內同志可以在黨內對於黨的意見提出任何的想法，包括組織、制度，但若『自行直播』批評中常會，倘若是真心建言中央要聽進去，如果是純粹的個人造勢或攻擊，那中央應該要約束、有所節制。」他今晚表示，認同林金結的提案，大家多在黨內溝通，不必在外面砲轟同志；外傳中常委明天要發聯合聲明應是誤解，目前只有林金結的提案，並非聲明，他昨晚以自己和蔣根煌、江碩平3人具名的群組留言，只是表達看法，並沒打算發聯合聲明，以免形成對立。

據悉，江啟臣及多位黨務主管都在中常委聯誼會line群組，謝宏坤昨晚的留言，江及黨務主管無人回應。

趙少康重回國民黨，因宣稱參選2024總統，上周三林金結在中常會直指不妥，認為2022勝負未定就談2024，會讓外界看笑話。趙少康當天晚間立即發聲明反駁，指「特定中常委把砲口對內，分化國民黨團結，讓民進黨見縫插針，才讓外界看笑話。」昨天又舉辦記者會，討論改革國民黨中常會，砲轟中常會沒民意基礎。

林金結為此提案發動中常委連署，要邀趙赴中常會專題報告。提案說明有兩點：一、「有鑑於趙少康先生近日多次召開記者會對於本黨發展、決策程序、組織結構有諸多建言，為促進有效交流，應面對面充分意見交流與討論，做為有利於本黨發展之決策參考。」

二、「近日媒體登載趙少康先生批評本黨中常會沒有功能、大而無當、浪費時間、沒有實質意義等，經由媒體平台喧染，對本黨形象造成若干損害，為彰顯本黨兼容並蓄、海納百川，使才智者有以自見，愚不肖者有以自全，建請常會邀請趙少康先生進行專題報告。」

(中時 )