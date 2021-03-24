賴、林配選總統？ 鄭文燦：他一直忙著工作 11:362021/03/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦看法，鄭文燦說，他一直忙著工作，但媒體想像力真的豐富，他強調我們是1個團隊，1個目標。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德、交通部長林佳龍日前參加台灣綠色立委聯盟會員大會，外傳他們可能聯合參選正副總統，媒體詢問桃園市長鄭文燦看法，鄭文燦說，他一直忙著工作，但媒體想像力真的豐富，他強調我們是1個團隊，1個目標。 鄭文燦說，他忙著工作，而現在很多挑戰，需要大家各司其職來克服，才能完成台灣很多轉型、改革的重要工作。他說，他擔任市長，就是把市長的工作做好，專注才能達成目標，這是最基本的。 鄭文燦：桃園30多種抗旱對策 守住石門水庫雨量 樂天女孩扛他跳抬棺舞 鄭文燦：以為要被拋起來 (中時 ) #鄭文燦 #目標 #工作 #立委 #選總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林依晨被爆婚變 談及老公時一舉動太不尋常 09:302021/03/24 娛樂 桃園已有765人打疫苗 鄭文燦：請醫院密切注意有無副作用 11:312021/03/24 生活 民進黨鄭文燦、陳其邁 暗酸民眾黨柯文哲 04:102021/03/24 政治要聞 曾敬驊轉大人暫別4個月從軍樂 04:102021/03/24 娛樂新聞 警兒性侵案文章下架＋開罰 南投縣府FB遭灌爆：進南投國要自備貞操帶 00:352021/03/24 生活 【F5E擦撞】國防預算3千億 6億的椅子卻換不了？鄭照新轟：當人民智障 08:412021/03/24 政治 賴國華愛家鄉 竹崎全都錄 04:102021/03/24 地方新聞 30歲單身男嘆沒車沒房好失敗 網見存款暴動：根本贏了 09:312021/03/24 生活 協調對美立場 中俄微妙不結盟 04:102021/03/24 話題觀察 許志安小三2年沒工作 賤賣豪宅砍1成價出售換現金 11:122021/03/24 娛樂 鳳梨拉抬聲望 蔡成神力女超人 04:102021/03/24 政治要聞 政治熱門新聞 空軍F5戰機失事後 最新民調竟一面倒 - 政治 政黨支持度最新民調出爐 網一看直呼：台灣完了 - 政治 蘇貞昌回應打假針 游淑慧一聽血壓飆高大暴走：他常常騙人 - 政治 蔡英文參加大港開唱？國民黨團：F-5E失事 怎麼還有心情跑趴 - 政治 國軍高階將領異動 海軍副司令梅家樹中將接任副參謀總長 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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