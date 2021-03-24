副總統賴清德、交通部長林佳龍日前參加台灣綠色立委聯盟會員大會，外傳他們可能聯合參選正副總統，媒體詢問桃園市長鄭文燦看法，鄭文燦說，他一直忙著工作，但媒體想像力真的豐富，他強調我們是1個團隊，1個目標。

鄭文燦說，他忙著工作，而現在很多挑戰，需要大家各司其職來克服，才能完成台灣很多轉型、改革的重要工作。他說，他擔任市長，就是把市長的工作做好，專注才能達成目標，這是最基本的。

(中時 )