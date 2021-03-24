大陸天眼查23日發佈《新發展十年——中國城市投資環境發展報告》整理2011至2020年的10年間，28個新興行業和36個重點城市的企業增長、投資等數據，顯示過去10年36城企業數量平均漲幅達259％，到2020年有26城擁有百萬家企業，而在2011年只有5個。從重點城市投資活躍度來看，深圳、上海、北京位列前三，南京則超過一線城市廣州，位列第四。

據第一財經引述中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞分析，一方面南京近幾年充分發揮科教資源雄厚的優勢，大力打造科創名城，發展新興產業；另一方面，這幾年通過南京都市圈的建設，南京經濟腹地很大，經濟首位度也在提升。

行業方面，從10年36城企業投資總量來看，排名前10名的投資路徑主要發生在企業服務、金融、文娛傳媒、消費生活等4個行業間，前4名的投資路徑更是集中在企業服務和金融兩個行業之間。

此次調查的36個重點城市包括了4個直轄市、27個省會城市和自治區首府，以及5個計畫單列市。

(旺報 )