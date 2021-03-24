電視面板價格從去年6月至今持續走高，反觀OLED面板價格走勢，市況與LCD完全相反。TrendForce調查指出，OLED除了在面板價格拉近與LCD的價差外，供應端受惠於樂金顯示（LGD）在廣州8.5代線產能提升，預估今年OLED電視出貨量將大幅成長72％至676萬台，成為今年品牌布局高階產品的優先選擇。

TrendForce調查顯示，2021年全球電視出貨量預估將達2.23億台，年成長3.1％，整體市況除了將延續去年宅經濟效應所帶動的買氣，還有新興國家需求逐漸成長的挹注。此外，2020年歐洲盃足球賽以及東京奧運將遞延至今年夏天舉辦，不論是否開放現場觀賽，皆有助於推升電視的需求。然而，電視面板價格從去年6月起漲至今仍持續走揚，加上整機組裝所使用的IC零組件也受到晶圓廠產能排擠而供應吃緊，價格連番大漲，其中指標性尺寸32吋的價格漲幅高達134％。

觀察今年電視產品分布，其中指標性尺寸32吋的價格自去年6月開始起漲後，至去年底漲幅已經翻倍，品牌為了避險紛紛將產品轉向55吋（含）以上的尺寸。其中除了55吋的出貨比重仍維持在20％外，2021年60吋以上超大尺寸的出貨比重也提升3.3個百分點，達17.7％。相較前幾年，每年皆以1～2個百分點的速度增長，今年超大尺寸出貨明顯快速拉升。顯示出品牌在面臨面板價格大漲的情況下，必須快速掌握大尺寸的需求動能才得以在市場穩健成長。

而為了確保獲利以及因應成本上揚，品牌開始微幅調漲各別區域的產品零售價格，但若面板漲幅完全轉嫁至零售價格恐將抑制終端需求，故僅能以緩漲替代急漲。若面板目前供不應求的情況未來仍未有改善，面板價格也難以在短期間停漲，意即品牌的第2季獲利空間將面臨壓力。

OLED面板價格走勢與LCD完全相反，以55吋UHD為例，去年年初同樣規格的面板OLED價格是LCD的四倍。隨著LCD價格逐月上漲，到去年底兩者的價差已經收斂至2.9倍，今年第1季更進一步縮小至2.2倍。OLED除了在面板價格拉近與LCD的價差外，供應端受惠於樂金顯示在廣州8.5代線產能提升，預估今年OLED電視出貨量將大幅成長72％，達676萬台。

(時報資訊)