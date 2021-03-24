竹南鎮公所準備LED燈及兒童節禮物送給全鎮幼兒及國小學童。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

在全球少子化趨勢下，每個孩子都是父母心中的寶，因此，竹南鎮公所今年兒童節禮物，特別針對幼兒園及國小學童挑選不一樣的禮物之外，並持續發放幼兒園及國小學童每人2千元教育補助金，以符合不同階段的孩童需求，達到適性的發展。

竹南鎮公所對於鎮內各國小、幼兒園學童，都當成是未來的主人翁，在鎮庫允許範圍內，鎮長方進興都要給予幼兒及學童最完善的照顧，因此，鎮公所每年都會編列預算，發給全鎮幼兒園至國小間的學童，每人每年2千元現金，並在婦幼節前夕，準備小朋友們最喜歡的玩具，送給全鎮小朋友歡度快樂兒童節。

方進興表示，2千元雖然不多，卻是代表鎮公所重視未來主人翁的心意，希望家長可以好好利用這筆現金，來購置小朋友最需要的圖書或是文具，讓小朋友們可以感受到鎮公所及縣府照顧小朋友的用心。

竹南鎮公所表示，全鎮的幼兒園及國小學童約有1萬多人，所以鎮公所準備1人1份的兒童節禮物，其中幼兒園學童計發放3千9 百多分禮物，包括LED全能觸控招財燈以及TRACK MAZE滾珠積木，國小學童則發放6260分禮物，包括LED觸控三色軟骨燈以及計數跳繩，讓不同年齡層的學童在遊憩時，能刺激其感官及腦力激盪，促進學童身心發展。

竹南鎮長方進興強調，竹南鎮有科學園區及台積電設廠，將成為科技城鎮，也會吸引許多年輕人來此工作及結婚生子，而投資孩童的教育是他最重視的施政方針，也期許竹南的學童能平安健康長大，擁有美好的未來。

(中時 )