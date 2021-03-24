24日路透社透露，中國大陸騰訊控股（Tencent Holdings）創辦人馬化騰（Pony Maony）3月曾與中國大陸主管反壟斷業務的官員會面，並討論騰訊在法令遵循方面等事宜。由於中國近來嚴打反壟斷現象，也讓人不禁懷疑，騰訊可能是繼阿里巴巴後，下一個被鎖定的目標。

中國大陸方面曾誓言加強監管，這些已是全世界數一數二大的中國科技業者。有關單位也擔心，中國大科技公司負面消息日益增多，無論是在市場競爭，客戶資料，以及顧客權益方面。

拿騰訊舉例，旗下的微信(WeChat)與包括微信支付與QQ錢包的財付通等APP，已是中國大陸民眾日常生活中不可或缺的必需品。

24日，旗下擁有全球手遊收入最多，上市市值排名亞洲第一與中國大陸最大社群媒體的騰訊，也要公布季報結果。來自倫敦證交所所屬的Refinitiv數據資料，市場普遍預估值是季度獲利將大增42%。但市場目前不是把焦點放在騰訊業績上，而是會不會被政府單位立案調查。

據悉，已經神隱一年多的馬化騰，除了參加3月兩會外，就是上星期去拜會過反壟斷主管機關（SAMR），其餘時間都是神龍見首不見尾。

這位億萬富翁，同時也是兩會廣東人大代表的馬化騰，曾要求會晤反壟斷局的甘霖副局。

路透社指出，馬化騰與反壟斷局高層會晤時，雙方曾就騰訊該如何遵循反壟斷法，好好地交流一番。

還有另外一項說法，反壟斷局局長吳振國當時也有列席。吳振國對騰訊一些商業行為表達關切之意，並要求騰訊要遵守反壟斷相關法規。

傳言甚囂塵上，反壟斷局正在蒐集微信是否不當地破壞公平競爭與不法強壓市場規模較小的對手。

不過，針對路透社上述報導，騰訊和反壟斷局都不予置評。

(時報資訊)