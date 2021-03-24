擁有中職樂天桃猿、統一獅及味全龍3隊轉播的ELEVEN體育家族，昨天突發聲明，表示今年未能繼續和LINE TODAY、麥卡貝及Twitch合作，代表多數球迷無法在免費平台上觀看中職賽事，引發反彈，麥卡貝還揚言要求償，對此ELEVEN今日再發澄清，表示與三家平台沒有簽約，因此無斷訊問題。

ELEVEN體育家族就在聲明中表示，過去與三家平台的合作，原先以簽約方向努力，不過由於合約並未簽署已屆開季，基於友好立場，為求服務球迷先行臨時授權提供訊號播出，但是總部近日決定不予平台合作，加上先前與三平台沒有簽約，因此「沒有所謂斷訊的問題」。

而ELEVEN總部對OTT新規劃，是以全球集團性的策略方向制定，今年會陸續公布方向及細節，希望球迷們耐心等候。

ELEVEN不給三免費平台訊號，引發球迷反彈，最主要原因並非要從免費改成付費，而是昨日是球迷期待的味全龍徐若熙先發，結果開賽前半小時才得知沒平台可收看，破壞觀眾原有的收視習慣，中職會長蔡其昌也表示「我也不滿」。

據了解昨日蔡其昌就已經與ELEVEN高層碰面，表達嚴正的關切，並轉達球迷的不滿，告知這麼做已經造成消費者權益損害。他表示，Eleven有接受這樣的反應，並表示願意盡速處理好商業機制，但要如何對球迷表達歉意，對方說需要再多一點時間研議辦法。

蔡其昌不滿之處為轉播單位不應應突襲式的斷訊，至於是否收費則要由球團與轉播單位決定。

(中時 )