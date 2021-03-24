「遊戲王卡」對7、8年級生來說，是少不了的兒時回憶殺！這股卡片風，延燒至今，只不過卡片從「遊戲王」換成「寶可夢卡」。

從百貨公司到便利商店，放學和假日，寶可夢機台前總是塞爆小學生。這些卡片更成為小朋友在班上交流的一大重心，特別是對於擁有5星卡的同學們，在班上走路有風！

除了打寶可夢機台、搜集卡片，你知道現在小學生在班上還有甚麼生存之道嗎？

像是接下來要提到的「文具貨幣」，也是生存關鍵之一。為了吸引小朋友，許多文具都印上卡通、動漫相關圖案、甚至有一些「酷炫」功能。這時，要開啟友誼的第一步，和同學交換文具，互相分享文具用途，不失為一個增進情誼的好方法。

前2項生存技能，都偏玩樂性質，但接下來這項技能「英文」，才真正是小學生必備技能。現階段不少家長為了贏在起跑點，從孩子幼兒園、甚至學齡前就開始栽培英文，遑論進入國小，許多孩子早已中英文切換自如！

家裡有一位寶貝的Miffy，孩子從小英文都交給當老師的外婆教導，但孩子上小學後，Miffy驚覺孩子的英文程度遠遠落後班上同學，Miffy考慮後決定請家教來幫孩子補強。但從未接觸過家教的Miffy，一時之間不知從何找起。一來擔心師資不符需求、二來擔心預算爆表，讓她煩惱不已。

苦惱之際，另一位家長和Miffy分享，自己從1111家教網找到適合老師，更令Miffy驚訝的是，1111家教網無論找老師、或老師想媒合家教通通免費。這樣的好消息讓Miffy立刻加入1111家教網，並開設需求來找適合的老師。

求才求職雙方透明化的家教網，讓Miffy一目了然，在篩選過條件後，成功找到適合自家寶貝的老師。在老師細心教導半年多後，小朋友的英文程度有明顯進步，更經常和同學你一言我一句的用英文聊天，Miffy也總算放下心中的大石頭。

(中時新聞網)