美軍印太司令戴維森在日前參議院聽證會上指出，認為大陸現在正急於取代美國在亞洲的影響力，而攻台時機，最快可能在6年內就會發生。不過，根據一份最新網路民調顯示，大部分網友認為，這只是美國單方面分析，並不需要太過擔心。

入口網站《YAHOO》以「美國準印太司令示警，中共犯台威脅比想像更接近，你擔不擔心？」為題，進行網路投票，投票時間為3月24日至29日，截至24日晚間7點，已有500名網友參與投票，結果顯示，對此感到擔心，並認為美國的軍情有一定可信度的網友有141票；對此不敢到擔心，並認為這只是美國單方面分析的網友則有359票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於美方示警大陸可能武力犯台感到擔心的網友表示，「擔心，不過也沒用，不是台灣的問題，是世界的問題，我們只是個棋子而已」、「需要被關注，只是在詐騙者當權之下，很難有具體作為改變兩岸現況」、「綠營製造兩岸對立，百姓蒼生他們有在顧嗎？」

不認為大陸可能武力犯台的網友們則認為，「擔心要幹嗎？主政者都不擔心了，我們要擔心什麼？有用嗎？飛官殉職，歌照唱，舞照跳！這個政府會幹嗎？賣鳳梨就好嗎？其他的呢？沒水也沒電！只會開唱！年輕人！早晚輪到你們的」、「美國意圖製造區域緊張，並從中牟取利益的意圖比較明顯」、「每年都在喊，聽到耳朵都長繭了」。

(中時新聞網)