美國半導體大廠於今（24日）宣布將斥資200億美元，欲在美國亞利桑那州打造2座新工廠，希望成為歐美晶圓代工產能主要供應商，此舉引來外界臆測，是否要挑戰台積電在晶片代工的主導地位。根據港媒報導表示，英特爾的目光不僅放在台積電，而是要規避中美角力加劇的風險。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）於台灣時間24日拋出震撼彈，表示將在美國亞利桑那州增設2座工廠，盼能為歐洲、美國晶圓代工生產的主要供應商，之後又宣布，將CPU生產線交付予台積電處理，投入代工的同時，又將CPU外包給台積電，意味著英特爾與台積電既是合作關係，又是競爭對手。

根據《香港經濟新聞》報導內容指出，這可能僅是英特爾部分考量，另一方面或許能從美國人工智慧國家安全委員會中（NSCAI）先前的一份報告中得出解答。

該份報告內容表示，基於大陸武統台灣存在著可能性，若美國在依賴台灣，可能會有風險。

該報導進一步說明，英特爾若集中半導體研發和設計，而將生產交予台廠代工，台海一但掀起戰事，產業鏈可能會遭受中斷，因此英特爾為避免此情況發生，決定於美國設廠，實現一條既安全又自主的生產線。

(中時新聞網)