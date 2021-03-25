AZ新冠疫苗出現血栓疑慮，不少歐洲國家緩打停打AZ疫苗，挪威、德國相關研究發現，AZ疫苗導致血栓的原因，可能來自於疫苗觸發人體自身強烈的免疫反應，因而造成血栓。

挪威奧斯陸大學附設醫院血液學教授霍爾姆的研究團隊發現，疫苗引發人體免疫反應，產生不良反應的抗體；德國格萊福斯瓦德大學醫院血液學教授也有相同的發現。

兩組不同研究團隊分析AZ疫苗與血栓之間的關連性，答案都一致，疫苗在誘發人體的自體免疫反應之後，進而導致血栓。

挪威目前仍暫停施打AZ疫苗，德國政府則堅持恢復施打AZ疫苗，德國「血栓形成與止血學會」提出治療指引，建議以抗凝血劑與免疫球蛋白，來照護施打疫苗後的血栓患者。

「血栓」就是血液中的細微血塊，可能堵塞身體各部位的血管，導致血液無法供應到內臟，因而造成器官缺氧，如果心血管遭堵塞，就可能引發心肌梗塞等急重症。

受到歐洲多起疑似疫苗血栓事件的影響，國內醫護人員接種AZ疫苗的意願普遍不高，3月22日開打當天，全國僅1,500多人接種，情況不如預期。

台大兒童醫院院長黃立民表示，疫苗接種後，引發抗體反應，誘發人體自體反應，導致血栓，這是醫界猜測的原因之一。挪威、德國等醫學團隊發現了這個現象，只是驗證了醫界的想法。

黃立民說，挪威、德國的研究結果一致，證實這個論點有一定可信度，但仍須經過醫界同儕討論及審查，才能達到共識。至於民眾是否該接種AZ疫苗，建議考慮整體利益及傷害，再做出決定。

如果自覺可以承受目前的感染風險，例如，短時間內不會出國，以及台灣罹病風險極低，在輪到自己接種時，屆時仍只有AZ疫苗可選，當然可以決定不打。

如果到了7、8月之後，疫苗選擇種類變多了，在參考相關訊息後，民眾可自行決定，是否接種？屆時也可進一步評估選擇接種哪款疫苗。

(中時新聞網)