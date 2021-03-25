萬海(2615)三艘新船「WAN HAI 327璨春輪」、「WAN HAI 328亮春輪」及「WAN HAI 329麗春輪」完成命名，其中，「WAN HAI 327璨春輪」將率先於3月26日於日本聯合造船公司吳船廠交付，交付後將投入萬海華中北－印度航線，提供客戶往返華中北、華南、馬來西亞與印度之間運送服務。

「WAN HAI 327璨春輪」、「WAN HAI 328亮春輪」及「WAN HAI 329麗春輪」為萬海委由日本聯合造船公司吳船廠建造的八艘3,055 TEU系列貨櫃輪最後三艘。這系列船舶全長203.5公尺，滿載吃水深11.5公尺，載重噸位37,160噸，航速21.6節，採用新型主機以及多項節能設計，有效提升航行性能，達到環保目標。此外，這系列船舶已取得國際知名專業驗船機構「智能船舶」(Smart Ship Notation)的認證，有助於強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

萬海董事會已通過9艘1.3萬TEU新購船預算，交期則尚未確定；造櫃方面，萬海自去年第4季開始多達13.4萬TEU造櫃計畫，預計於第2季底前交付完畢。

(時報資訊)