只有民進黨可以贏？藍綠為「疫苗小組」表決又爆衝突

立院衛環委員會臨時提案日前表決通過「疫苗採購調閱小組」，引起藍綠多次大戰，昨（24）日終於達成共識，民進黨團總召柯建銘及國民黨團總召費鴻泰進入朝野協商，衛環委員會終於在中午12時召開，通過疫苗採購調閱小組照案。對於柯建銘為何會答應成立，國民黨立委陳玉珍認為，「原因就是我們很堅持」，她也笑說，在這幾天的對峙中，「民進黨都被我拉著走」。

陳玉珍今日受邀到媒體人黃暐瀚的廣播節目《POP撞新聞》，分享奇襲成功秘訣。她表示，18日當天還有其他委員會，因此趁民進黨人比較少時，包括印提案單的時間都要掌握，否則消息一旦洩漏，綠營就會重兵集結，表決時不拖延，逐一唱名也是最沒有爭議的，人在不在都很清楚，讓節奏一直往前走。

22日議事錄確定，陳玉珍笑說，「我覺得民進黨都被我拉著走」，因為自己提出如果覺得有爭議，就按照議事錄規則提出復議，除非點名表決有重大明顯瑕疵；而民進黨也想不出其他辦法，就跟著附和說有重大明顯瑕疵，因此要推翻、刪除整個案子。

衛環委員會24日又爆衝突。（資料照／摘自立法院直播畫面）

至於是否有重大瑕疵，陳玉珍指出，可調錄影帶查閱，但民進黨不願意，就開始用一些似是而非的理由，說表決時間太快、人不在，沒有聽到唸什麼。陳說，「他們做不到，但我就往這方向導。」

昨日國民黨上午6點又突襲佔領主席台，陳玉珍說，一開始甲動是要去經濟委員會講藻礁，但私下又通知到衛環委員會，過程中，不管民進黨怎麼罵、怎麼羞辱，雙方對嗆，自己都沒有生氣，「反正我是為全民監督，為全民最大利益，你可以對我萬箭穿心，我沒有關係」，也認為民進黨試圖要讓她生氣，讓整件事歪樓，但「我們很堅持，柯建銘會退的原因就是我們很堅持」。

獨／疫苗調閱小組爆爭議 費鴻泰狠批：惱羞成怒

雖然「疫苗採購調閱小組」照案通過，但成立時間未定，是否為民進黨的緩兵之計？陳玉珍認為，國民黨團首要目標就是讓照案通過，代表處理程序是正確的，通過後還要時間協商、討論。

(中時新聞網)