「追夢工程」透過海選每年甄選3名國中應屆畢業棒球選手，提供3年獎助學金贊助選手前往日本甲子園名校就讀，第二屆追夢選手名單也正式出爐，顏宇廷、洪雋熙及陽柏翔從400多位報名者中脫穎而出，獲得赴日機會。

第二屆追夢選手顏宇廷、洪雋熙、陽柏翔就讀學校已洽談完畢，待赴日簽證開放，3人即可啟程前往日本茨城縣明秀學園日立高等學校就讀，該校棒球隊監督金沢成奉曾培養過許多日職球員，包括讀賣巨人隊的坂本勇人、千葉羅德隊的田村龍弘等。

從400多位報名者中脫穎而出的顏宇廷、洪雋熙及陽柏翔，在最終測試會表現均相當優異，顏宇廷來自桃園傳統強校新明國中，球速在測試會上已丟破140公里，且打擊極具爆發力，是典型的二刀流選手。

來自宜蘭三星國中的洪雋熙在國中以前是標槍選手，國一開始接觸棒球即展現過人的協調性，投球頗具日職選手山本由伸的味道；來自台東桃源國中的陽柏翔是「陽家班」的後起新秀，從小就展現非常優秀的棒球天份，在守備的腳步及判斷上有超乎同齡選手的實力。

為鼓勵三名小將並讓家長放心，頂新和德文教基金會創辦人魏應充24日特別邀請3小將與家長到即將重新開幕的天母棒球場見面，並邀請味全龍隊總教練葉君璋一同鼓勵小球員。

葉君璋鼓勵三名小將珍惜留日機會，因為這種機會不多、也可能不會有人再做，日本棒球訓練相當紮實，希望小將們全力以赴，多看多接觸多學習。

顏宇廷的父親顏良吉說：「宇廷升上國中後就立志高中要去日本打棒球，感謝創辦人提供獎助學金讓孩子能夠圓夢！」魏應充也贈送題字的味全龍棒球給三位追夢小將，鼓勵他們能追夢、築夢、圓夢。

(中時 )