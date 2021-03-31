NCC去年12月強硬讓中天新聞撤照，絲毫不顧慮逾400位專業新聞人員的生計與未來，時隔3個多月，NCC卻在3月31日宣布通過華視新聞資訊台申請遞補52台案件，外界質疑其公平性，同是經爭對手的台視更發聲明表示：「是否有差別待遇，我們不做揣測，盼求能有公平的競爭機會。」公廣集團新聞頻道籌備小組隨即在同日下午舉辦說明會，華視總經理莊豐嘉、公視代總經理徐秋華親上火線說明。

對於外界質疑公平性是否存在，莊豐嘉表示：「我們最大的差別，其他老三台總經理，可能在職十幾到三十年都有，華視總經理做多久？我現在三年，算是裡面任期比較長的，表示我們沒有為了老闆，而是為了公共利益在做。」他認為不能否定別台的努力，「但我們為的不只是某個勢力或某個財團老闆，可能明天我就走了，跟個人利益無關」。他希望真正引進華視跟公共集團優質的那一部分，「我們跟別台最大的不同，他們可能有商業考量，我們打破這個規則，這也是我來這裡，在新聞的生態中做最大的改變」。

華視總經理莊豐嘉談及未來計畫。（粘耿豪攝）

至於結果是否在預期之內，莊豐嘉笑說：「當初大家都在攻擊陳主委（指NCC主委陳耀祥一開始點名要給公廣集團機會一事），但他講的時候我蠻驚訝的，在之前我不知道這件事。」他預告正式上架應是4月中後，預計3年多再增加逾百位員工，包含主播、主持人等，另外也會再開新的政論節目，內容與國際外交有關，主持人相當有份量。

(中時 )