蘇伊士運何因長榮長賜號擱淺，造成許多國際貨運阻塞效應擴散，台股貨櫃三雄今（25）日同步重挫，跌幅都在3～4％以上，市場對貨櫃三雄看法分歧，有人認為籌碼凌亂，但也有投資專家建議趁此利空逢低加碼。

貨櫃三雄近來因貨格運價不斷調漲，去年獲利均表現亮眼，長榮及萬海股利政策也已敲定；不過，由於股價已提前反應今年第一季營運及獲利成長，股價衝高後，殖利率表現不如預期，引發市場逢高調節賣壓，近日再爆蘇伊士運河大排「長榮」，引發市場恐慌，貨櫃海運股同步下挫。

向來最力挺貨櫃海運股的宏遠投顧今早最新報告指出，預期長賜輪擱淺蘇伊士運河，對長榮影響很小，並建議應趁市場過度恐慌解讀擱淺事件買進長榮，看好理由認為，剛發布的3月歐元區製造業PMI創下歷史新高，顯示歐元區經濟強勁，對貨櫃航運將有正面幫助；運河事件對長榮衝擊有限，但卻可能對運價進一步推波助瀾，因此，若市場投資人以嚴重利空解讀長榮蘇伊士運河事件，將形成長期投資人的進場買點，以迎接5月中旬的第一季財報行情。??

(工商 )