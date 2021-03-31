藻礁公投推動聯盟領銜人潘忠政協同決策委員代表31日與農委會主委陳吉仲、民進黨副祕書長林飛帆，就有關藻礁保育、能源轉型等相關議題交換意見，並一再要求全面停止三接工程開發，但藻礁公投推動聯盟對於陳吉仲對此未能鬆口感到遺憾。

三接站的海事工程持續進行，潘忠政指出，去年3月已發生工作船斷纜擱淺導致刮除0.58公頃、深度約50公分的藻礁，對藻礁生態系的存續已構成無法回復的巨大傷害與破壞。他期許民進黨政府誠意面對藻礁公投70萬3054名連署人所提出的遷離訴求，立即作出停工決定。

由於藻礁公投在8月28日投票過關有望，潘忠政認為雙方預先溝通，乃可促請政府停工、節省公帑、停止破壞藻礁，並提早準備替代方案與因應對策。關於替代方案，潘忠政認為原址外推方案，從來就不是聯盟可接受的方案，希望政府好好評估各種符合公投主文的替代方案，也就是遷離大潭藻礁海岸及海域。但陳吉仲在31日的會談僅提出了一個粗略概念：「政府會在兼顧藻礁保育、非核、減煤、降空汙的情形下，找到最佳平衡的方案」。

對於陳吉仲並未拒絕三接遷址，但對三接遷址也未鬆口，藻礁公投推動聯盟重申：一個負責任的政府，關於替代方案，必須具體可行，且必須符合公投主文。潘忠政批評，民進黨政府迄未提出任何關於替代方案之詳實可行性評估，迄今也未依法公布全國電力資源供需報告。在欠缺完整書面資料情形下，潘忠政認為雙方就替代方案難以產生具有建設性的溝通對話。

在31日的溝通會議上，藻礁公投推動聯盟請陳吉仲代為轉達與蔡英文總統會面的訴求，也提出中油應開放大潭藻礁做為公民可以進入觀察的環境教育場域，陳吉仲對此欣然允諾。

不過藻礁公投推動聯盟在請陳吉仲向海委會轉達應立即啟動自然地景審議機制、也應召開聽證會釐清爭點的要求上，陳吉仲仍未鬆口，只同意會將努力釐清爭點。對此，藻礁公投推動聯盟為國家的正當程序與法制，感到極為擔憂，聯盟認為藻礁公投已不僅是保育藻礁的運動，也是維護民主法治與正當程序的運動。

(中時 )