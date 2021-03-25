由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》（以下簡稱《天堂Ｒ》），將於4月8日迎接盛大改版，今(25)日搶先釋出改版預告網頁，揭開新地域【魯因城】神秘的面紗！慶祝改版，官方特地復刻過去《天堂：首部曲》創角畫面小遊戲【勇士誕生祭壇】，開放玩家每日擲骰子20次，有機會免費獲得全套神級裝備！此外，為幫助玩家暢快征戰【魯因城】，官方祭出回歸獎勵，豐富活動將陸續釋出，號召勇士們持續關注網頁資訊及官方公告。

全新地域【魯因城】即將開放、改版活動概念網頁搶先釋出！

《天堂Ｒ》即將推出全新地域【魯因城】，包含新城鎮及新狩獵場，還有全新的怪物、裝備及祕寶，可供玩家們盡情探索！更多新地域的獎勵情報，將逐步在改版概念頁面釋出。

※魯因城故事

魯因城曾經是繁榮、盛產寶石與奇異礦脈的地區，因而以礦物研究、生產特異材質的武器和盔甲等聞名於世，卻因艾爾摩的侵略，村莊一夕成為廢墟，更傳出有死者亡靈在魯因地區徘徊的謠言。事實上，當年為躲避艾爾摩的侵略，魯因城的倖存者逃往地下深處，發現了以前從未挖掘到的新礦物，但由於礦物未知的力量，魯因城的倖存者漸漸性情變得暴戾。

重溫「勇士誕生祭壇」、神級武器擲到就送！每日20次機會、人人有獎！

慶祝新地域即將開放，官方大方送出永久神級武器！包含「波曲王之劍(活動)」、「騎士范德之劍(活動)」、「惡夢的長(活動)」、「傑羅斯的魔杖(活動)」等夢幻武器，玩家只要參加遊戲就有機會免費得到！

《天堂：首部曲》在創角畫面上，以擲骰子決定角色起始點數的小遊戲【勇士誕生祭壇】，仍是許多玩家津津樂道的共同回憶，本次《天堂R》改版，官方特地復刻了這個小遊戲，即日起，玩家每日可在活動頁獲得20次擲骰子的機會，每次將隨機出現盔甲、脛甲、頭盔、披風、手套等裝備及武器，玩家可不斷投擲試手氣，直到獲得滿意的裝備組合為止！

玩家自小遊戲蒐集到的裝備，將在【魯因城】上線當日開放領取，讓玩家們可帶著全新裝備進入【魯因城】享受爽快打怪、橫行霸道的打架樂趣。

《天堂REMASTERED》勇士誕生祭壇復刻小遊戲

盛大改版、英雄集結！老友回歸獎勵搶先曝光！

為號召英雄們回歸，享受本次全新改版內容，官方特地準備豐富好禮，幫回流的英雄們增加戰力！於2021年2月24日23:59前曾登入《天堂R》，且2月25日至3月25日期間沒有登入遊戲的玩家，於4月8日改版後回歸，可根據等級領取對應回歸獎勵！

Lv.81以下可獲得「龍之珍珠」*100、Lv.82至Lv.85可獲得「純白的萬能藥」*10、Lv.86至Lv.88可獲得「純白的萬能藥」*20、Lv.89以上可獲得「隱藏次元的沙漏(活動)」*10及「時空鑰匙」*10，應援老玩家回鍋體驗全新內容！

《天堂REMASTERED》英雄召集禮

(科技)