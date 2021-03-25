在教育部體育署、國家運動訓練中心、中央流行疫情指揮中心合作下，首批施打新冠肺炎疫苗的中華隊菁英運動選手、教練、防護員等，已經在23日到25日陸續施打完畢，準備要出國參加重要賽事網球好手曾俊欣第一天就施打，空手道「小清新」文姿云、舉重郭婞淳今天也完成施打第一劑，要以更完善的防護出國爭取佳績。

體育署副署長洪志昌表示，本周首批施打疫苗的運動團隊有柔道、輕艇、角力、舉重、空手道、網球及帕運游泳，登記施打的45人中，有4位在經過醫師問診後，確定身體狀況暫不適合施打而先暫緩，柔道選手楊勇緯因為比賽日期較近，等3月28日出國完賽返台後再施打，教練團都已經施打完畢。

由於還有一些運動項目要爭取奧運參賽資格，體育署這邊也會和國訓中心密切聯絡，預計4月安排第二批人員施打第1劑疫苗，6月施打第2劑，屆時需要為了東京奧運出國的工作人員也會計劃安排施打。

文姿云、郭婞淳今天前往高雄長庚醫院施打疫苗，文姿云表示，感謝國訓和防疫中心讓選手可以優先施打疫苗，「可以做好完全準備、降低感染風險，出國時可以比別人更有防護能力，目前就是有點肌肉痠痛，沒有其他不良反應。」郭婞淳補充：「4月就要出發亞洲舉重錦標賽，打完疫苗後可以作為保護，今天早上打完，休息過後回到中心，目前身體狀況可以，只有打針地方有點痠痛。」

(中時 )