塞船了！長榮貨輪橫躺蘇伊士運河 百艘船卡海上動不了畫面曝

長榮海運的巨型貨櫃輪「長賜輪」23日意外擱淺於蘇伊士運河，導致該全球海運要道堵塞。該船的日本船東「正榮汽船」25日在官網發布聲明，向所有相關人員致歉，並強調正全力解決此一困難事態。

正榮汽船在聲明中表示，長賜輪當時正從中國大陸航向歐洲，在北上經過蘇伊士運河時，因遭遇惡劣氣候，於當地時間23日上午7時40分（台灣時間同日下午1時40分）擱淺在該運河上。所幸目前並未傳出人員傷亡或燃料洩漏等情況。

該公司表示，雖然持續與管理當局和航運管理公司「貝仕船舶管理」（Bernhard Schulte Shipmanagement）合作，嘗試脫淺，但狀況「極為困難」，將拚盡全力，盡快解決此狀況。並稱由於此事故，讓正於蘇伊士運河上航行、計畫進入該運河，以及其他相關人士飽受擔憂，就此向所有人致歉。

正榮汽船總部位於日本四國愛媛縣今治市，是「今治造船」集團的一員，主要負責貨櫃輪、油輪的營運業務。今治造船是日本的主要造船公司之一，若以其建造的船隻噸位計算，該公司是全日本最大的造船企業，曾建造過多艘排水量破20萬噸的巨型貨櫃輪，包含21萬噸的「真理輪」（MOL Truth）和「珍寶輪」（MOL Treasure），以及本次發生意外的長賜輪。

排水量22.4萬噸、長400公尺、寬59公尺的長賜輪意外擱淺於蘇伊士運河，將這條全球海運要道卡死。保險業者告訴《路透社》，稱正榮汽船與其投保的保險公司，將同時面臨蘇伊士運河管理局（SCA）和通行受阻的船舶船東求償，估計賠償金將達數百萬美元。

(中時新聞網)