民進黨立委王定宇被踢爆與民進黨發言人顏若芳分居疑雲，被外界懷疑王定宇有立法院會館不住，卻跑去跟年輕女性分租，王則稱冷氣太吵，立法院副院長蔡其昌日前也坦言「環境真的不好」。國民黨立委葉毓蘭因此安排下周一司法法制委員會考察立院會館。

外界懷疑王定宇明明有立法院提供的會館可以住，為何要跑出去跟顏若芳分租？王定宇當時對此回應，因為冷氣太吵，加上左鄰右社都是立委，會想換個環境；民進黨立委許智傑則說，無論大安會館、台北會館都沒有裝潢，只有基本配備，其中大安會館又比台北會館老舊。

蔡其昌日前被媒體問到會館環境時說，立委會館內就是一個小小的套房，裏面一張床、一張書桌、一個衣櫃、一個浴室，坦言環境確實相當不好；有立委私下坦言，會館老舊，且氣氛詭異，為應付隔天甲動短暫只住一晚還勉強可以，但若要多次使用，真的不太宜居。

葉毓蘭說，包含王定宇在內，許智傑也批評會館簡陋，有損國會形象，但是不管是立院總務處、秘書長林志嘉也不處理，因此她才有必要帶團去會館看看，如果會館真的太簡陋，就應該要改進，如果其實不簡陋，那也要還立法院一個清白。

葉毓蘭表示，王定宇、許智傑對立院會館的批評，會影響立法院的名譽，居住環境若真的像他們說的那麼糟糕，會連帶拉低立委問政品質，而主管立院軟硬體設備的林志嘉、總務處，在立院設施被人批評後，也沒有回應，好像真如王、許說的冷氣很吵、有霉味，她認為有必要給社會一個交代。

葉毓蘭安排下周一考察會館，開放媒體隨行，目前立委有葉毓蘭與吳斯懷確定要參加。據了解，立法院台北、大安會館老舊不受立委歡迎，台北會館尤其老舊，反而是立法院中部會館「議蘆會館」經過整理，環境較好，立委住宿意願較高，部分房間也開放民間住宿。

(中時 )