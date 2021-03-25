新冠肺炎疫苗問世後，市場樂觀預期全球經濟復甦，為商品需求帶來明亮前景，激勵大宗商品價格在2021年急速攀升，石油價格漲勢格外凌厲。

2021年截至3月24日止，追蹤24項商品價格的標普高盛商品指數（S＆P GSCI Index）累計揚升15.82％，分項指數標普高盛能源指數同期累計大漲24.34％。

Libertas財富管理集團總裁庫斯（Adam Koos）指出，大宗商品價格趨勢支撐整體經濟將持續邁向復甦的論調。

線上券商ThinkMarkets市場分析師拉薩札達（Fawad Razaqzada）表示，新冠肺炎疫苗問世與接種為解封令注入希望，讓倚靠經濟活動的大宗商品價格走揚。

然而經濟展望好轉打壓避險性資產黃金與白銀表現，而近期公債殖利率躥揚亦不利貴金屬價格走勢。2021年至3月24日止，黃金期貨下挫將近9％，白銀期貨下跌逾4％。

拉薩札達指出，回想2020年4月疫情正嚴峻的時候，美國西德州原油期貨價一度跌進負值，拜石油輸出國組織及盟國（OPEC+）減產保價，以及需求展望，帶動油價由歷史低點強勁反彈。

2021年迄今，美國西德州期油累計上漲約26％，倫敦布蘭特期油揚升24％，而汽油期貨在所有能源商品中表現最亮眼，漲幅高達41％。

庫斯表示，不論員工在什麼地方和用什麼方式工作，石油和汽油價格漲勢顯示全球需求回升，而且回復旅遊在望。

2021年價格勁揚的大宗商品還包括瘦肉豬期貨和鋼期貨，分別創下45％和逾40％的漲幅。

芝加哥Daniels Trading資深期貨分析師佩恩（John Payne）表示，中美簽定第一階段貿易協議與非洲豬瘟重創大陸後，大陸市場對豬肉需求強勁，外加美國需求躥揚，帶動瘦肉豬期貨價飆漲。

(工商 )