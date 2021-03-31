今年以來美國公債殖利率大幅走升，回歸至新冠肺炎疫情大流行前的水平。美元受此帶動走強，新興市場貨幣表現乏善可陳，僅印度盧比、南非蘭特相對亮眼。以3月而言，印度盧比、南非蘭特單月都升值達1.3%以上。

匯銀對該兩大走升貨幣的看法，認為印度盧比優於南非蘭特。當新興市場國家陷於聯準會提前縮減購債的擔憂時，印度盧比的表現相對穩定，IMF所公布印度外匯儲備充足率指標已從2013年的150%提高至250%。此外，印度政府積極刺激經濟，加速推行疫苗接種計劃，接種速度僅次於美國，領先大多數新興市場國家，今年度經濟復甦將表現強勁，印度盧比在美債殖利率大幅上升的情況下仍相對抗壓。

至於南非蘭特，匯銀主張，南非蘭特的漲幅主要是受全球風險偏好回升帶動，而非由其基本面改善驅動。現階段南非疫苗接種速度偏慢，再加上政府財政赤字壓力沉重，南非蘭特未來走勢並不看好。在疫情方面，南非新確診人數自1月中旬開始，在沒有大規模的疫苗接種或嚴格封鎖的情況下，南非每日新冠肺炎確診人數從歷史高檔的近22,000人，急降到目前的約1,000人。而且，病毒檢測驗出陽性的比率還不到5％，政府因此取消大部分的封鎖措施。但，確診病例急劇下降的原因迄今始終成謎。

(時報資訊)