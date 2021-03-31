中央流行疫情指揮中心今表示，依據世界衛生組織資料顯示，由於各國管制措施放寬、變異株傳播及民眾對疫情警覺性下降等因素影響，全球新冠肺炎疫情有回升趨勢，近1周平均單日新增確診數已達前波高峰近8成，較前週增加15%；此外，全球近兩週死亡數亦回升，近1週的新增死亡病例還較前周增加逾10%，增幅擴大。目前歐洲、美洲為疫情流行中心。

本周各國風險分級無變動，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南。中低感染風險國家/地區則為柬埔寨、香港、模里西斯。根據指揮中心規定，低風險國家短期商務來台者可在入境第5天自費採檢，檢驗陰性後加強自主健康管理。中低風險國家短期商務來台者則可在入境第7天自費採檢，檢驗陰性後加強自主健康管理。

指揮中心監測資料顯示，全球累計127,993,949例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國30,398,049例、巴西12,658,109例、印度12,095,855例、法國4,585,385例及俄羅斯4,536,820例為多；病例中2,810,921例死亡，以美國561,165例、巴西317,646例、墨西哥201,826例、印度162,114例及英國126,670例為多。

指揮中心再次提醒，民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )