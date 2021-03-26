需求前景不明，周四美國原油期貨跌逾4%；受新冠疫情持續惡化的影響，導致市場對能源需求前景產生疑慮。據了解，葡萄牙批准將國家緊急狀態延長至4月15日的提案，接下來的期間，將拒收除了不可抗力因素以外的任何旅客，也回吐了前些交易日，蘇伊士運河阻塞所誘發的漲幅。

此外，由於疫苗供應趨緊，拖累了歐洲多國接種進度，另外印度已暫停自製的阿斯利康疫苗出口，優先供應國內防疫所需。分析師認為，印度的石油消費量是支撐油價的關鍵因素之一，目前印度新冠確診數每日高達4萬人次以上，這引發了市場對未來需求的質疑，以致終場油價回落，美油失守60美元大關；其中美國原油跌幅4.3%，倫敦原油跌幅3.8%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌2.62美元，報每桶58.56美元；4月熱燃油跌0.08美元，報每加侖1.75美元；4月RBOB汽油跌0.07美元，報每加侖1.92美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌2.46美元，報每桶61.95美元。(商品行情網)

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