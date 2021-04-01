美股消息面：

1.美3月ADP調查民企職位增51.7萬，較市場預估增55萬較差。

2.拜登2兆美元大基建計畫，鼓舞美元兌日圓匯價創一年新高。同時，美元指數曾漲至93.439，創近5個月最佳，最新為93.189，跌0.1%。不過，第一季指數漲3.56%，是2018年6月以來最佳一季。

3.紐約4月期金收漲29.9美元或1.8%，每盎斯為1713.8美元。3月累計跌約1%，月線連三黑。同時，第一季累計跌幅近10%，是2016年第四季以來最差單季表現。同時，現貨金尾盤反彈1.38%，每盎斯為1709.3美元，盤中一度漲至1717.4美元。季線收黑11%，創下2016年12月以來最大單季跌幅。

4.法國再次封城抗疫，國際油價跌逾2%，跌幅並創一周以來最大。紐約4月期油收跌1.39元或2.3%，每桶為59.16美元。倫敦布蘭特期油收跌1.4美元或2.2%，每桶為63.53美元。3月單月累計，兩種油價都跌近4%，第一季則累計漲22%。

5.比特幣目前在59,011.83美元附近，漲0.07%。

(時報資訊)