因美元上升，促使金價走跌，但歐洲新冠疫情再升溫，支撐黃金避險需求而限制跌幅；分析師表示，近期投資人正等待有利金價走勢的因素出現，故買盤偏向謹慎，令近兩日金價走勢多呈盤整狀態；截至台北時間3月26日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
4月黃金下跌0.5美元，報每盎司1724.6美元。
5月白銀上漲0.113美元，報每盎司25.16美元。
4月白金下跌4.3美元，報每盎司1149.9美元。
6月鈀金上漲3.1美元，報每盎司2618.5美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因美元上升，促使金價走跌，但歐洲新冠疫情再升溫，支撐黃金避險需求而限制跌幅；分析師表示，近期投資人正等待有利金價走勢的因素出現，故買盤偏向謹慎，令近兩日金價走勢多呈盤整狀態；截至台北時間3月26日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
4月黃金下跌0.5美元，報每盎司1724.6美元。
5月白銀上漲0.113美元，報每盎司25.16美元。
4月白金下跌4.3美元，報每盎司1149.9美元。
6月鈀金上漲3.1美元，報每盎司2618.5美元。(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。