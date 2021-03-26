因美元上升，促使金價走跌，但歐洲新冠疫情再升溫，支撐黃金避險需求而限制跌幅；分析師表示，近期投資人正等待有利金價走勢的因素出現，故買盤偏向謹慎，令近兩日金價走勢多呈盤整狀態；截至台北時間3月26日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金下跌0.5美元，報每盎司1724.6美元。

5月白銀上漲0.113美元，報每盎司25.16美元。

4月白金下跌4.3美元，報每盎司1149.9美元。

6月鈀金上漲3.1美元，報每盎司2618.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)