疑有失智傾向的楊姓老翁，25日上午無故闖入台61線西濱快速道路側車道，途經駕駛見狀趕緊打電話通報警方趕來處理，竹南警分局中港海口派出所員警曾鈺庭趕往，在保福路口附近找到楊姓老翁，安全帶回派出所，再通知家屬帶回。

(中時 )