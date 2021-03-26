失智老翁硬闖西濱快 竹南警救援送返家 15:442021/03/26 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹南警分局中港海口所員警護送楊姓失智老翁離開西濱快速道路。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑有失智傾向的楊姓老翁，25日上午無故闖入台61線西濱快速道路側車道，途經駕駛見狀趕緊打電話通報警方趕來處理，竹南警分局中港海口派出所員警曾鈺庭趕往，在保福路口附近找到楊姓老翁，安全帶回派出所，再通知家屬帶回。 8旬老嫗捷運站迷途 永和警溫馨助返家 男子登獅頭山舊古道迷路 田美警消深夜救援 (中時 ) #失智老翁 #硬闖 #西濱快 #竹南警 #楊姓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 少女深夜未歸 警溫馨關懷助返家 09:452021/03/25 社會 八旬翁餵魚跌池塘 小港警消合力急送醫 10:252021/03/26 社會 老翁騎腳踏車體力透支又迷路 霧警背他回家 18:372021/03/24 社會 嘉縣大貨車急闖黃燈 24歲女醫檢師被撞死 04:102021/03/24 地方新聞 婦久病厭世尋短 警找到人一路鳴笛送醫 10:172021/03/25 社會 男赴少女家約會 硬上後捨不得走 竟住床下3周 15:372021/03/25 國際 台北人小心 2路段3月29日AI揪違規 04:102021/03/25 焦點要聞 苗栗、臺中及北彰化地區 4／6實施分區供水 19:182021/03/24 財經 基隆男童胰臟爆裂身亡 保母夫婦涉嫌虐童遭訴 16:252021/03/25 社會 西濱清水段無植披揚塵嚴重 居民苦不堪言 18:232021/03/25 寶島 老翁想發財豪注300萬元「比特幣」 警臨門一腳擋下 14:252021/03/26 社會 社會熱門新聞 砸65萬娶到落跑妻 新娘厭世臉爆紅 婚紗照曝光是正妹 - 社會 男邀女友及女兒同居 盜攝如廁出浴片自賞下場曝光 - 社會 人妻偷錢買5房還負債千萬 夫10年後得知真相竟嗨翻天 - 社會 19歲男才領照秒撞爛500萬保時捷 爸苦笑：車壞了哈哈 - 社會 正妹喊「固定伴侶太乏味」 新竹某高職社團活動宣傳惹爭議 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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