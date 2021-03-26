疑有失智傾向的楊姓老翁，25日上午無故闖入台61線西濱快速道路側車道，途經駕駛見狀趕緊打電話通報警方趕來處理，竹南警分局中港海口派出所員警曾鈺庭趕往，在保福路口附近找到楊姓老翁，安全帶回派出所，再通知家屬帶回。

8旬老嫗捷運站迷途 永和警溫馨助返家
男子登獅頭山舊古道迷路 田美警消深夜救援

(中時 )

#失智老翁 #硬闖 #西濱快 #竹南警 #楊姓