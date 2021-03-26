受疫情干擾，成衣代工廠銘旺實（4432）主力產品偏運動、夾克、校園制服等銷售，在疫情期間快速降溫，導致2020年營運出現虧損，稅後虧損886萬元，每股稅後虧損0.18元。

銘旺實主力市場在歐洲的英國；由於主力產品為校園運動服、戶外夾克、戶外運動服等，2020年都受到疫情影響，出貨降溫，且在英國，為疫情重災區，甚至有變種病毒傳出，使該地客戶下單力道趨於保守。

2021年，在疫情逐漸趨緩下，銘旺實指出，主要客戶之一的UA，佔營收比重約15％，隨著客戶本身的銷售動能拉升，且第一季是傳統出貨旺季，目前看來，2021年上半年的訂單能見度有好轉。

銘旺實指出，目前訂單能見度約維持3個月左右，由於疫情干擾漸趨和緩，雖然客戶目前下單力道仍相對保守，但谷底已過，2021年上半年有望止穩，且，隨著戶外運動或大型賽事重啟，下半年營運動能更可望恢復成長。

(工商 )