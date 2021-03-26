限水分藍綠？ 蘇貞昌：天方夜譚

行政院長蘇貞昌今日被媒體問到，限水分藍綠等議題時表示，這真是天方夜譚，政府三年多前就超前部署，進行越域引水、挖掘抗旱水井等工作，也要呼籲民眾一起抗旱。

由於56年來首度無颱風，政府宣布苗栗、台中從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水。

有媒體質疑，限水地區都是藍營執政縣市，綠營執政的高雄也缺水，卻沒有被限水。

蘇貞昌表示，限水還說分藍綠，這真的是天方夜譚；56年來，這麼大的乾旱還是頭一次，台灣的水有一種分區域的，比如翡翠水庫水量豐足，屏東水位就很高，這都有地區性跟地形性。

他強調，幸好政府三年多前就開始超前部署，所以有越域引水，像把翡翠水庫的水引到新北、石門水庫的水每天20萬噸供新竹，這樣的越域引水，以及很早就挖掘抗旱水井、伏流水、海水淡化等措施，否則以這種水情，百年來很難得像這麼大的旱災，老早就已經停水，幸好還撐到現在。

(工商 )