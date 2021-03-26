《日本經濟新聞》報導，長榮海運的巨型貨櫃輪「長賜輪」擱淺多日，該船的日本船東「正榮汽船」26日舉行記者會，向所有受影響者鞠躬道歉，並透露正調集更多拖船，目標於27日晚間讓長賜輪脫困。

根據報導，正榮汽船社長（董事長）檜垣杏人率領池田正二、藤原利明等多位專務取締役（常務董事），於該公司所在的日本四國愛媛縣今治市召開記者會。檜垣杏人表示，對相關人士造成許多困擾和擔憂，感到十分抱歉。他也強調，目前已投入10艘拖船，未來還會再有2艘大型船前來支援，目標是於日本時間27日晚間（埃及時間約同日中午），讓長賜輪脫困。

值得一提的是，在正榮汽船25日發表的日文聲明稿中，僅就「讓正於蘇伊士運河上航行、計畫進入該運河，以及其他相關人士飽受擔憂」一事道歉，並未提到造成他人不便或困擾，而是等到26日的記者會上才就後者道歉。

目前除拖船外，蘇伊士運河管理當局也出動怪手，謹慎地挖掘長賜輪船頭擱淺區域的泥沙，不過要達到足以讓船體吃水的深度，預計起碼要挖約12.8公尺深。

外界認為，救援團隊下一步可能會盡量減輕船體本身的重量，並等待大潮來臨、運河內水位上漲，配合拖船與長賜輪本身的動力，希望能一舉脫困。不過船體上高高疊放的貨櫃又重又影響重心，若要先卸下則可能花太多時間，目前仍不清楚救援計畫實際上將如何執行。

(中時新聞網)