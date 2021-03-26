Y女今（26）日晚上接受媒體專訪，坦承第一次是在局長宿舍給了丁允恭，另有一次是在局長辦公室發生，外面都是公務員，覺得丟臉。Y女也說為丁允恭墮胎3次。

前總統府發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者（Y女）在辦公室發生關係，3月24日判決出爐，丁遭撤職並停止任用2年；而Y女曾在24日晚露面，上節目淚控丁允恭，隨後丁妻透過臉書發長文反擊。

Y女今（26）日又接受《蘋果》專訪，坦承第一次是給他，發生在局長宿舍。當時大家都不知道他到底結婚沒，他都說沒有，是單身。Y女回憶，那一次在駁二散步，丁允恭說要送簽名書，宿舍還有貓咪。她去之後，兩人馬上在他的宿舍沙發，就發生了，當時腦袋一片空白。當時以為會結婚，丁允恭還問能接受三人行嗎？

Y女說，「我對男友是百依百順，是我愛的人，他的要求，我都會答應。」「後來他邀請我去局長辦公室，我受寵若驚，我們中午就在局長辦公室發生了，外面都是新聞局同事，我覺得很丟臉。」

Y女更承認，為了丁允恭墮胎3次。因為學校沒有教避孕，她去藥局買事後避孕藥，有想到才吃，但後來就懷孕了。

(中時新聞網)