資深媒體人陳揮文。(圖/本報資料照)

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，基進黨今(26日)稱「守下陳柏惟就是守下台灣」，此言論曝光後，資深媒體人陳揮文今(26日)在節目中說，「陳柏惟是113位立委之一，他沒有那麼偉大，不要那邊鬼扯」、「一定要把陳柏惟拉下來」。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，若陳柏惟罷免案第二階通過，在時程上極有可能會跟公投一起舉行投票，如果公投已成為國民黨的政治工具，罷免陳柏惟也會成為國民黨目標之一，守下陳柏惟就是守下台灣，身為團隊執行長，擔起守護3Q全黨力挺的發動者，義不容辭。

對於此言論，陳揮文26日在政論節目《新聞大白話》中談到，「陳柏惟是113位立委之一，他沒有那麼偉大，不要那邊鬼扯，要笑死人喔」；他更問基進黨、陳柏惟「有沒有挺萊豬？」、「不要說有的沒有的，你跟民進黨一搭一唱，當國民黨在反萊豬，陳還嗆一打35，為何不能罷免你？」

陳揮文進一步指出，「是陳柏惟做的不好，雖然網路聲量很高，但大部分是負面聲量」、「一定要把陳柏惟拉下來」。

另外，依據相關規定，依照台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免陳柏惟第二階段門檻為2萬9112份，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

(中時新聞網)