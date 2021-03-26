外媒引述消息報導，微軟近日已和即時通平台Discord進入最終協商階段，打算投資超過100億美元收購Discord，藉助Discord在電玩社群的人氣拓展消費市場。

內情人士透露，雙方若談判順利最快4月就會達成收購協議，成為2016年微軟以266億美元收購領英（LinkedIn）以來最大規模收購案。

市值超過1.7兆美元的微軟近年持續透過企業購併來壯大勢力，繼2018年投資75億美元收購軟體開發平台GitHub後，今年初又投資75億美元收購電玩公司ZeniMax Media。

(工商 )